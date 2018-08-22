«Водоканал Санкт-Петербурга» составил рейтинг находок в канализации Лидер – тряпки

«Водоканал Санкт-Петербурга» составил рейтинг находок в канализации. Об этом организация сообщила в среду.

Тряпки и влажные салфетки занимают первое место в рейтинге. Следом идут бытовой мусор и полиэтиленовые пакеты. Замыкает тройку – палки, доски и ветки деревьев с кустарниками. Также «Водоканал» отметил, что вылавливал из канализации велосипедные рамы, пластиковые стулья, автопокрышки, пуховики, кирпичи, резиновые лодки, столовые приборы, сотовые телефоне, золотые и серебряные украшения, а также другие вещи.

Отметим, ранее «Водоканал» предупреждал, что в канализацию нельзя отправлять влажные салфетки. Они чаще всего становятся причинами засоров. В июле в организации сообщили, что вытащили из канализации куски арматуры. Из-за предметов образовался засор на улице Дмитрова.