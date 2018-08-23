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23.08.18 / 16:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В течение пяти лет в Ленобласти отремонтируют 1 тыс. км региональных трасс

Размер дорожного фонда составит 8 млрд рублей

Фото АБН

В ближайшие пять лет в Ленобласти отремонтируют почти 1 тыс. км региональных трасс. Программу развития дорожной отрасли с 2019 по 2023 годы представили в ходе заседания правительства региона в четверг.

Также планируется начать строительство путепровода во Всеволожске, обхода в Мурино в створе Гражданского проспекта, а также нового моста через Волхов в Киришах. Размер дорожного фонда на планируемый период составит 8 млрд рублей.

Добавим, в Ленобласти в настоящее время завершается реформа укрупнения государственных предприятий, которые отвечают за качество содержания дорог. Поэтому к концу 2018 года за состояние областных дорог будут отвечать шесть ДРСУ вместо 16, подведомственных региональному дорожному комитету. Правительство полагает, что такая мера повысит качество обслуживания трасс. Отметим, протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в Ленобласти составляет около 10 тыс. км.

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