С начала года в Петербурге чипировали и привили 700 бездомных собак На каждую собаку завели карточку со сведениями о внешнем виде, районе обитания и номере чипа

За семь месяцев 2018 года в Петербурге чипировали, стерилизовали и привили от бешенства почти 700 бездомных собак. Об этом в четверг сообщает комитет по благоустройству города.

Также вылечили собак с ранами и разными повреждениями. На каждую собаку завели карточку со сведениями о внешнем виде, районе обитания и номере чипа.

Отметим, программа по стерилизации бездомных собак работает в городе уже несколько лет. За 2017 год в Петерубурге чипировали и стерилизовали более 1,2 тыс. животных.