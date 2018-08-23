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23.08.18 / 20:00 Новости / Петербург и Ленобласть

С начала года в Петербурге чипировали и привили 700 бездомных собак

На каждую собаку завели карточку со сведениями о внешнем виде, районе обитания и номере чипа

Фото АБН

За семь месяцев 2018 года в Петербурге чипировали, стерилизовали и привили от бешенства почти 700 бездомных собак. Об этом в четверг сообщает комитет по благоустройству города.

Также вылечили собак с ранами и разными повреждениями. На каждую собаку завели карточку со сведениями о внешнем виде, районе обитания и номере чипа.

Отметим, программа по стерилизации бездомных собак работает в городе уже несколько лет. За 2017 год в Петерубурге чипировали и стерилизовали более 1,2 тыс. животных.

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