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23.08.18 / 18:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Выручка интернет-ритейлера Alibaba увеличилась на 61%

До $12,2 млрд

Фото cnbc.com

Выручка китайского интернет-ритейлера Alibaba в первом квартале, который завершился в июне, выросла на 61%. Компания представила финансовый отчет в четверг.

Выручка компании за первый квартал составила $12,2 млрд. Чистая прибыль при этом снизилась на 41% до $1,27 млрд. Сообщается, что это связано с однократными издержками финансового подразделения Ant Financial. Подразделение компании по интернет-торговле нарастил выручку на 80%, а подразделение по облачным технологиям – на 93%.

Напомним, ранее сообщалось, что Alibaba Group намерена начать в России продажу продуктов питания из Китая. СМИ сообщали, что в ближайшее время на площадке Aliexpress появится специальный продуктовый раздел. В нем будет представлен ассортимент от Rural Taobao – эта компанния отвечает в Alibaba за взаимодействие с производителями и поставщиками продуктов питания из Китая.

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