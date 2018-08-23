Выручка интернет-ритейлера Alibaba увеличилась на 61% До $12,2 млрд

Выручка китайского интернет-ритейлера Alibaba в первом квартале, который завершился в июне, выросла на 61%. Компания представила финансовый отчет в четверг.

Выручка компании за первый квартал составила $12,2 млрд. Чистая прибыль при этом снизилась на 41% до $1,27 млрд. Сообщается, что это связано с однократными издержками финансового подразделения Ant Financial. Подразделение компании по интернет-торговле нарастил выручку на 80%, а подразделение по облачным технологиям – на 93%.

Напомним, ранее сообщалось, что Alibaba Group намерена начать в России продажу продуктов питания из Китая. СМИ сообщали, что в ближайшее время на площадке Aliexpress появится специальный продуктовый раздел. В нем будет представлен ассортимент от Rural Taobao – эта компанния отвечает в Alibaba за взаимодействие с производителями и поставщиками продуктов питания из Китая.