«Центральный телеграф» продаст здание у Кремля по цене от 2 млрд рублей Здание между Никитинским и Газетным переулком

«Центральный телеграф», дочерняя структура «Ростелекома», выставил на продажу здание в 700 м от Кремля по начальной цене 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в «Ростелекоме».

Аукцион проведут на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Стартовая цена выставлена с учетом НДС. Заявки на участие в торгах принимают до 12 ноября. Напомним, здание находится между Никитинским и Газетным переулком, его площадь составляет 12 тыс. кв. метров.

В «Ростелекоме» отмечают, что компания в настоящее время реализует стратегию повышения эффективности бизнеса. В ее рамках предполагается оптимизировать портфель недвижимости с помощью, в частности, продажи или аренды некоторых зданий. В Москве уже проданы несколько зданий, в том числе на Зубовской площади, ул. Тверской-Ямской и т.д. Во владении «Ростелекома» в настоящий момент находятся более 2,7 тыс. объектов недвижимости общей площадью в 8,3 млн кв. метров.