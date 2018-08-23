Оптовые цены на красную рыбу начали снижаться из-за рекордного улова Горбуша дорожала с 2013 года

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщила о снижении отпускных цен на горбушу в связи с большим количеством предложения. Об этом в четверг передает РБК.

В ВАРПЭ отмечают, что горбуша дорожала с 2013 года. Однако к концу первой недели августа горбуша потрошеная с головой на внутреннем рынке стоила от 150 рублей за 1 кг. Для сравнения в начале июля оптовая цена такой рыбы составляла 190 рублей за 1 кг.

В Росрыболовстве сообщили, что на 21 августа на Дальнем Востоке было выловлено 467 тыс. тонн тихоокеанских лососей, к которым в том числе относится горбуша. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года (вылов лосося сравнивается по четным и нечетным годам). В ведомстве отмечают, что в этом году вылов может оказаться близок к рекордным 520 тыс. тонн лососевых, добытых в 2009 году.

Между тем, по данным Росстата, розничные цены на красную рыбу растут. В июле охлажденная и мороженая рыба лососевых стоила в магазинах в среднем 711 рублей за 1 кг. Год к году цена выросла на 13%. Издание указывает, что влияние хорошего вылова на цены будет заметно в сентябре. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин считает, что красная рыба в рознице может подешеветь на 20–25%.