Credit Suisse опроверг заморозку российских счетов Банк готов работать с Россией

Швейцарский банк Credit Suisse не замораживал российские счета, произошла реклассификация активов. Об этом в кредитной организации сообщили в четверг.

В Credit Suisse пояснили, что после новых санкций перевели часть активов, попавших под такие ограничения, из активов под управлением в активы на доверительном хранении, передает РБК. При этом клиенты банка по-прежнему имеют к ним доступ.

Кроме того, в банке уточнили, что изменения не затронули активы клиентов, которые не попали под санкции. В свою очередь реклассификация не привела к каким-либо финансовым потерям.

Накануне Reuters со ссылкой на документы банка сообщило, что Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 5 млрд франков. Агентство отмечало, что это связано с новыми американскими санкциями в отношении РФ. Активы были заморожены во II квартале текущего года, указывало Reuters.