ФАС выдаст предостережение главе РТС за прогноз роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба выдаст предостережение главе Российского топливного союза Евгению Аркуше из-за прогноза роста цен на бензин в 2019 году. Об этом в четверг сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.
По его словам, такими заявлениями Аркуша нарушает закон. «Будем рассматривать в ближайшее время предостережения по этому поводу» — передает его слова ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрний Аркуша направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на увеличение акцизов. По его словам, из-за этого в 2019 году цены на бензин могут вырасти на 10%. Аркуша попросил президента принять меры.
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