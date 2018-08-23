ФАС выдаст предостережение главе РТС за прогноз роста цен на бензин По словам Махонина, такими заявлениями Аркуша нарушает закон

Федеральная антимонопольная служба выдаст предостережение главе Российского топливного союза Евгению Аркуше из-за прогноза роста цен на бензин в 2019 году. Об этом в четверг сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

По его словам, такими заявлениями Аркуша нарушает закон. «Будем рассматривать в ближайшее время предостережения по этому поводу» — передает его слова ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрний Аркуша направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на увеличение акцизов. По его словам, из-за этого в 2019 году цены на бензин могут вырасти на 10%. Аркуша попросил президента принять меры.