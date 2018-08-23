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23.08.18 / 20:20 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС выдаст предостережение главе РТС за прогноз роста цен на бензин

По словам Махонина, такими заявлениями Аркуша нарушает закон

Фото: redring.ru

Федеральная антимонопольная служба выдаст предостережение главе Российского топливного союза Евгению Аркуше из-за прогноза роста цен на бензин в 2019 году. Об этом в четверг сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

По его словам, такими заявлениями Аркуша нарушает закон. «Будем рассматривать в ближайшее время предостережения по этому поводу» — передает его слова ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрний Аркуша направил обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на увеличение акцизов. По его словам, из-за этого в 2019 году цены на бензин могут вырасти на 10%. Аркуша попросил президента принять меры.

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