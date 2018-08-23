ФБК заподозрил Росгвардию в закупке продуктов по завышенным ценам Общая сумма контрактов составляет 2 млрд рублей

Фонд борьбы с коррупцией заподозрил руководство Росгвардии в закупках продовольствия по завышенным ценам. Об этом ФБК сообщил в видеоролике в четверг.

Фонд упомянул распоряжение властей о том, что компания «Мясокомбинат «Дружба народов»» является единственным поставщиком продовльствия для Росгвардии в 2017-2018 годах. По утверждению Алексея Навального, стоимость продуктов для войск после постановления увеличилась в несколько раз. По подсчетам фонда, общая сумма контрактов составляет 2 млрд рублей.

Напомним, в июне проходили обыски у начальницы Росгвардии Владимирской области. Алфию Мокшину задержали по подозрению в коррупции. Следствие полагало, что она требовала взятки с нескольких своих подчиненных.