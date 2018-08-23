Все новости

23.08.18 / 20:44 Новости / Россия и мир

ФБК заподозрил Росгвардию в закупке продуктов по завышенным ценам

Общая сумма контрактов составляет 2 млрд рублей

Фото: kavpolit.com

Фонд борьбы с коррупцией заподозрил руководство Росгвардии в закупках продовольствия по завышенным ценам. Об этом ФБК сообщил в видеоролике в четверг.

Фонд упомянул распоряжение властей о том, что компания  «Мясокомбинат «Дружба народов»» является единственным поставщиком продовльствия для Росгвардии в 2017-2018 годах. По утверждению Алексея Навального, стоимость продуктов для войск после постановления увеличилась в несколько раз. По подсчетам фонда, общая сумма контрактов составляет 2 млрд рублей.

Напомним, в июне проходили обыски у начальницы Росгвардии Владимирской области. Алфию Мокшину задержали по подозрению в коррупции. Следствие полагало, что она требовала взятки с нескольких своих подчиненных.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.