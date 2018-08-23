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23.08.18 / 16:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Аналитики: Цены на гостиницы в Петербурге в ЧМ выросли на треть

А в Москве в три раза

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ростов на донуСредняя цена за номер в гостинице в дни проведения чемпионата мира по футболу в Петербурге выросли на 30%. Такие данные в четверг предоставили аналитики JLL.

Цены выросли на треть по сравнению с 2017 годом. По итогам июня-июля средняя стоимость составила 13,5 тыс. рублей: 14,6 тыс. за июнь и 12,4 тыс. рублей за июль.

Загрузка номеров в отелях составила 69,1% в июне и 69,6% в июле. Среди сегментов гостиничного рынка по динамике загрузки отличился высокий сегмент. Однако год к году его нагрузка снизилась на 5 п.п. до 84%. Также высокий сегмент получил наибольшую динамику по доходности на номер.

Отметим, в Москве цены на гостиничные номера выросли на треть. В июне-июле загрузка составила 89% и 84% соответственно. За последние четыре года подготовки к мундиалю в столице ввели в эксплуатацию более 5 тыс. гостиничных номеров. В Северной столице – почти 1,5 тыс. Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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