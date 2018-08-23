В Петербурге перекроют съезд на внешнее кольцо на развязке КАД с Парашютной На пять дней

В Петербурге перекроют съезд на внешнее кольцо на развязке Кольцевой автодороги с Парашютной улицей. Об этом в четверг сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Съезд перекроют на пять дней, с 23:30 26 по 31 августа. Ограничения движения вводят из-за реконструкции северного участка КАД.

Отметим, реконструкция КАД проходит на участке от станции Горская до Приозерского шоссе. Это последний четырехполосный участок в составе КАД. Автодорогу расширят до шести полос на участке протяженностью 14,3 км – от транспортной развязки на пересечении с Западным скоростным диаметром до транспортной развязки на пересечении с Приозерским шоссе. Работы идут c мая 2018 года по ноябрь 2020 года.