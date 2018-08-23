Все новости

23.08.18 / 12:09 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге перекроют съезд на внешнее кольцо на развязке КАД с Парашютной

На пять дней

ремонт дорог

Фото АБН

В Петербурге перекроют съезд на внешнее кольцо на развязке Кольцевой автодороги с Парашютной улицей. Об этом в четверг сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Съезд перекроют на пять дней, с 23:30 26 по 31 августа. Ограничения движения вводят из-за реконструкции северного участка КАД.

Отметим, реконструкция КАД проходит на участке от станции Горская до Приозерского шоссе. Это последний четырехполосный участок в составе КАД. Автодорогу расширят до шести полос на участке протяженностью 14,3 км – от транспортной развязки на пересечении с Западным скоростным диаметром до транспортной развязки на пересечении с Приозерским шоссе. Работы идут c мая 2018 года по ноябрь 2020 года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.