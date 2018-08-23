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23.08.18 / 11:12 Новости / Россия и мир

Биржевой курс доллара обновил максимум с начала года

Торгуется выше 68,5 рублей

курсы валют

Коллаж АБН

В четверг курс доллара обновил максимальные значения с начала года, поднявшись выше 68,66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По фиксингу на 10:48 по московскому времени, курс доллара растет на 50,25 копеек и составляет 68,55 рублей. В то же время евро подорожал на 36 копеек – до 79,26 рублей.

Добавим, последние несколько дней рубль слабеет на фоне ожиданий о возможном объявлении о новых американских санкциях в отношении России. США обещали ввести новый пакет ограничительных мер накануне, 22 августа. Они связаны с «делом Скрипалей». Президент РФ Владимир Путин назвал новые санкции бессмысленными и контрпродуктивными.

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