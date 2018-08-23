На Малодетскосельском в Петербурге сносят здание 1935 года для элитного жилья от ГК «Еврострой» Участок купили в мае прошлого года

На Малодетскосельском проспекте в Петербурге сносят здание Красноармейского телефонного узла 1935 года постройки для строительства элитного дома премиум-класса от компании «Еврострой». Снос дома начался в четверг.

Как пишет «Фонтанка», «Еврострой» купил участок в 4 га на Малодетскосельском, 40 еще в мае прошлого года. Компания рассчитывает, что цена за 1 кв. м в новом доме на 105 квартир составит 170 тыс. рублей. Проект будет называться «Идеалист», сдать дом планируется в 2021-2022 годах.

Напомним, в начале прошлого года АБН писал, что дочь спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова Анна Селегень стала совладелицей одной из структур ГК «Еврострой», компании «Еврострой-М». Владельцами компании являются Оксана Кравцова и Владимир Селегень. У ГК «Еврострой» в городе реализовано уже пять элитных комплексов, в том числе на Крестовском острове. Сам Макаров неоднократно критиковал новую застройку исторической части Петербурга.