Маркировка товаров, валюта, «Роснефть». Итоги четверга

ЦБ приостановил закупку валюты для Минфина, а «Роснефть» попросила льготы при разработке месторождений в Сибири. Расходы на создание системы маркировки товаров оценили в 205 млрд рублей. А Пескову «нечего сказать» на информацию о планах Путина смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста.

Расходы на создание системы маркировки товаров в России оценили в 205,7 млрд рублей за 15 лет. Из них 68 млрд рублей составят капитальные затраты, а 137,7 млрд – операционные.

Центробанк решил приостановить закупку валюты для Минфина с 23 августа до конца сентября. В ЦБ объяснили это намерением снизить волатильность финансовых рынков. Минфин позже заявил, что продолжит закупки валюты по бюджетному правилу, несмотря на решение ЦБ.

Сечин попросил предоставить «Роснефти» налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. Увеличение бурения новых скважин на этой территории позволит нарастить добычу нефти в РФ на 2–7% и обеспечить поступление в бюджет до 1 трлн рублей допдоходов.

Песков не стал комментировать информацию о планах Путина рассмотреть возможность смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста. Он сказал, что если президент посчитает нужным, то он внесет соответствующие предложения.