Суд назначил микрофинансовой организации «Метрофинанс» штраф в 20 тыс. рублей за нарушения За письма на электронную почту с угрозами отобрать имущество

Суд назначил петербургской микрофинансовой организации «Метрофинанс» штраф в 20 тыс. рублей за совершенные нарушения. Об этом в четверг рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Приставы привлекли компанию к административной ответственности. Ранее приставы получили обращение петербурженки, которая сообщала о нарушениях «Метрофинанса».

Так, на электронную почту должницы в течение месяца поступило 16 сообщений от кредитора. В письмах было сказано, что ее имущество арестуют, если она не погасит задолженность в течение трех дней. Приставы подчеркнули, что эта угроза не соответствует законодательству, так как арест возможен только на основании решения суда.

Добавим, с начала 2018 года петербургские приставы получили более 1 тыс. жалоб на коллекторов. В суд отправили 22 протокола о необходимости наложить меры административной ответственности.