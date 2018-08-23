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23.08.18 / 17:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Международные резервы России сократились на $5,4 млрд

И составили $452 млрд на 17 августа

Фото АБН

Международные резервы РФ за неделю сократились на $5,4 млрд. Такие данные приводит Банк России в четверг.

По состоянию на 17 августа международные резервы РФ составили $452,2 млрд. Неделю назад они составляли $457,6 млрд.

Отметим, международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы страны, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства. В них входят активы в иностранной валюте, монетарное золото и специальные права заимствования, а также резервная позиция в МВФ и другие резервные активы.

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