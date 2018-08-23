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23.08.18 / 19:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин продолжит закупать валюту по бюджетному правилу

Федеральное казначейство выполнит план по закупке валюты до 7 сентября

Решение ЦБ о приостановке закупки валюты не повлияет на планы Минфина о приобретении валюты по бюджетному правилу. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на представителя Минфина.

Сообщается, что до 7 сентября Федеральное казначейство выполнит план по закупке валюты на 383 млрд рублей, несмотря на решение ЦБ. Источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ при этом определяет самостоятельно. «Казначейство берет валюту у ЦБ, а где ЦБ берет валюту — его дело», – сообщает собеседник РБК.

Отметим, в рамках бюджетного правила Минфин с помощью ЦБ закупает на внутреннем рынке валюту на дополнительные нефтегазовые доходы в рублях. В четверг Центробанк заявил, что приостанавливает закупку валюты для Минфина с 23 августа и до конца сентября. Регулятор объяснил это намерением снизить волатильность финансовых рынков. В сентябре ЦБ примет решение о возобновлении покупки валюты, исходя из фактической обстановки на рынке.

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