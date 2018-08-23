Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс МосБиржи - 2 260,04, индекс РТС - 1 043,99

Торги на Московской бирже закрылись в четверг на понижении. Индекс МосБиржи упал на 1,61% и составил 2 260,04 пунктов, а индекс РТС снизился на 2% до 1 043,99 пунктов.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари отмечает, что в четверг лидерами роста стали акции «ФосАгро» (+2,6%), а лидерами падения – бумаги «Сбербанка» и «Роснефти» (-2,4%). Рынок находится под влиянием негативного новостного фона. По ее прогнозам, индекс МосБиржи в пятницу проведет торги в диапазоне 2260-2290 пунктов, индекс РТС – в районе 1050-1070 пунктов.