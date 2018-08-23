Суд в Петербурге встал на сторону уволенной трансгендерной женщины в вопросе возмещения судебных расходов Ей не нужно будет платить 375 тыс. рублей бывшему работодателю

Фрунзенский районный суд встал на сторону уволенной трансгендерной женщины при вопросе о возмещении судебных расходов компании, в которой она раньше работала. Об этом в четверг сообщила инициативная ЛГБТ-группа “Выход”, которая представляла интересы женщины в суде.

В результате женщине не придется платить 375 тыс. рублей расходов на оплату авиабилетов юристу из Германии в Россию и обратно, услуги гостиницы, такси и вознаграждения. “Суд отказал компании в удовлетворении заявления в связи с низким, на мой взгляд, качеством заявленной ей правовой позиции”, — комментирует юрист ЛГБТ-группы “Выход” Макс Оленичев.

Напомним, трансгендерная женщина, чье имя в «Выходе» не называют, пыталась оспорить увольнение из одной из компаний Петербурга. В этой компании она проработала много лет. Однако после того, как завершила трансгендерный переход и сменила документы, руководство решило ее уволить. Это первое в России публичное дело в суде, когда трансгендерный работник требует восстановить ее трудовые права, отмечают в «Выходе».

Компания отрицает дискриминационный характер увольнения сотрудницы. В фирме обосновали его действующим в России перечнем опасных работ, который запрещает женщинам работать на определенных должностях. К ним относится и та позиция, которую занимала истица.

Фрунзенский районный суд отказал Анастасии Васильевой в исковых требованиях. В апреле 2018 года Городской суд Петербурга оставил решение в силе. В настоящий момент оно обжалуется в вышестоящих инстанциях.