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23.08.18 / 16:37 Новости / Россия и мир

«Сахалин-2» остановил линию СПГ из-за технического сбоя

Но это не должно существенно повлиять на отгрузку

Работу одной из линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2» приостановили из-за технического сбоя. Об этом в четверг сообщили в Sakhalin Energy.

В настоящий момент специалисты проводят диагностику и техническое обслуживание неисправного оборудования, в ближайшие дни работу восстановят, передает «Интерфакс». В компании отметили, что существенного влияния на отгрузку сбой в работе завода не окажет.

Добавим, предприятие «Сахалин-2» начало работу в 2009 году. Оно является первым заводом по производству СПГ в России. Проектная мощность двух технологических линий составляет около 9,6 млн тонн СПГ в год. В 2015 году «Газпром» и Shell подписали меморандум по проекту строительства третьей линии.

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