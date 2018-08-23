Сбербанк хочет отказаться от овердрафтовых карт до конца года Из-за низкой востребованности

Сбербанк планирует закрыть овердрафт по дебетовым картам до конца 2018 года из-за низкой востребованности услуги. Об этом в кредитной организации сообщили накануне.

В банке пояснили, что приняли решение о поэтапном сокращении выдачи овердрафтовых карт еще в 2014 году, передает ТАСС. В Сбербанке отметили, что в продуктовой линейке для клиентов предусмотрены «кредитки» со льготным периодом до 50 дней и более удобной схемой погашения задолженности.

Добавим, овердрафтовые карты позволяют клиенту уходить в минус, если средств на счете недостаточно. Однако за эту операцию банк берет проценты.

Ранее сообщалось, что Сбербанк добавил в свое приложение возможность частного инвестирования. Услугой могут воспользоваться все клиенты кредитной организации, открыв счета в приложении. После этого можно инвестировать, например, в акции, облигации и инвестиционные идеи.