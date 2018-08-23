Сбербанк прогнозирует повышение ключевой ставки Банк также повысил прогноз по курсу доллара

Сбербанк повысил прогноз уровня ключевой ставки ЦБ на 2018-2020 годы. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию банка.

На конец текущего года банк прогнозирует ключевую ставку на уровне 7,5% (согласно предыдущему прогнозу – 6,75%). Снижения ставки до 7% Сбербанк ожидает лишь к концу 2020 года.

Также компания прогнозирует средний курс доллара в 2018 году на уровне 62,8 рубля (согласно предыдущему прогнозу – 60,7 рублей). Прогноз на 2019 год повысили с 62,5 рублей до 66,5 рублей, а на 2020 год – до 67 рублей.

Отметим, с начала текущего года курс доллара на Московской бирже вырос на 18%. В четверг американская валюта торгуется на Московской бирже у отметки 68 рублей.