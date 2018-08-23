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23.08.18 / 18:35 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд приговорил петербурженку к двум годам условно за комментарии «ВКонтакте»

По 282 статье

Борис Вайнзихер

Коллаж АБН

Кировский районный суд Петербурга приговорил петербурженку Ольгу Черничкину к двум годам условно с испытательным сроком в один год за комментарии к записям в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Черничкину признали виновной по 282 статье УК РФ, ч. 1. В суде решили, что она «разместила комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии».

Напомним, ранее руководство соцсети «ВКонтакте» анонсировало реформу приватности для пользователей. Управляющий директор компании Андрей Рогозов подчеркнул, что в соцсети обеспокоены увеличением количества уголовных дел за публикации в интернете. «Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — отметил Рогозов.

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