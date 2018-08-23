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23.08.18 / 12:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Ветер в Петербурге усилится до 15 м/с

Юго-западный

В четверг ветер в Петербурге усилится до 15 м/с. Об этом предупредили спасатели.

Усилится юго-западный ветер. Петербуржцам советуют избегать деревьев, рекламных щитов и убрать вещи с балконов.

Ранее синоптики прогнозировали, что четверг в Петербурге пройдет без дождей. По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. Метеорологи полагали, что ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В начале недели сильный ветер повалил порядка 200 деревьев в садах Петербурга.

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