В Петербурге начнут ремонтировать мост Александра Невского С 27 августа по 17 сентября

В Петербурге начнут ремонт моста Александра Невского. Об этом в пятницу сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Ремонт продлится с 27 августа по 17 сентября. На мосту будут менять асфальт.

Кроме того, с 27 августа по 9 сентября ограничат движение транспорта у дома 22 по Звенигородской улице из-за прокладки газопровода. С 28 августа по 30 августа будет ограничено движение по Парголовской улице от улицы Капитана Воронина до Кантемировской по той же причине.

Отметим, также в пятницу стало известно, что из-за ремонта будет ограничено движение по Сампсониевскому мосту и мосту Белинского. На обоих мостах начали менять асфальт. Сампсониевский мост будет на ремонте до середины сентября, Белинского – до начала сентября. Кроме того, в городе до середины октября на ремонте Большой Обуховский (Вантовый) мост.