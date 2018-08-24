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24.08.18 / 08:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

С начала года в Петербурге чипировали 700 бездомных псов

В 2017 году – 1275 собак

Фото АБН

С января 2018 года в Петербурге ветеринары чипировали почти 700 бездомных собак. Об этом накануне сообщили в комитете по благоустройству.

Перед чипированием ветеринары выезжают на отлов бродячих животных, затем обследуют собак, прививают их от бешенства и стерилизуют. После этого животных возвращают на улицы.

В Смольном подчеркивают, что псов отлавливают максимально безболезненно для них, а операции проводят с использованием современных щадящих технологий. Раненые собаки получают дополнительное лечение. Если специалисты обнаруживают домашнюю собаку, то ее идентифицируют по чипу или жетону на ошейнике и сообщают владельцу.

Напомним, программа стерилизации бродячих собак действует в Петербурге уже несколько лет. Заявки на отлов принимают районные администрации и отделения полиции. Отлов идет только на территориях общего пользования. В 2017 году в Петербурге были отловлены, чипированы и стерилизованы 1275 животных.

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