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24.08.18 / 10:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа открылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2261,95; РТС - 1044,96

Фото АБН

Московская биржа открылась в пятницу в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,08% до 2261,95 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,09% и составил 1044,96 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова считает, что в пятницу внешний фон вряд ли сможет подогреть покупательские порывы. Азиатские фондовые индексы снижаются на фоне отсутствия прорыва в переговорах между Китаем и США по вопросам торговли. Инвесторы сосредоточены в основном на выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, предполагая, что он может смягчить риторику по монетарной политике из-за недавней критики президента США Дональда Трампа. Тем не менее ожидания еще двух повышений ставки ФРС в этом году принципиально не изменились. И это продолжает оказывать давление на рынки, отметила аналитик. Таким образом, российский рынок акций в отсутствие драйверов в пятницу рискует закрыться вблизи вчерашних уровней. Ожидания Сосновой по индексу Мосбиржи — 2250-2280 пунктов.

По курсу доллара США в пятницу возможна консолидация в районе 68 рублей/$. Накануне ЦБ сделал заявлении о решении приостановить покупки валюты для Минфина на внутреннем валютном рынке до конца сентября. При этом план по покупкам валюты в рамках бюджетного правила будет выполняться, но валюту ЦБ начнет выбирать из других источников. По мнению аналитика, так рубль лишается дополнительного фактора давления. Она уточнила, что с открытого рынка уходят ежедневные покупки валюты на 15-20 млрд рублей — рубль сможет быстрее найти равновесие на новых уровнях.

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