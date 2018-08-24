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24.08.18 / 08:41 Банки / Новости / Россия и мир

Центробанк отозвал лицензию у «Центрально-Европейского банка»

Из-за неисполнения законов

Фото: АБН

Центральный Банк России отозвал лицензию у «Центрально-Европейского банка». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Лицензия на осуществление банковской деятельности отозвана с 24 августа. Причина – несоблюдение законов, а также существование угрозы интересам вкладчиков и кредиторов.

Добавим, головной офис «Центрально-Европейского банка» находится в Чите. Кредитная организация создана в 1994 году. По величине активов «Центрально-Европейский банк» занимал 322 место в рейтинге ЦБ. Ранее регулятор отозвал лицензию у «Московского вексельного банка».

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