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24.08.18 / 09:56 Новости / Политика / Россия и мир

Представитель Госдепа США сообщил дату вступления в силу новых санкций против России

Санкции из-за дела Скрипалей

Представитель Госдепартамент США сообщил дату вступления в силу новых санкций против России. Соответствующее заявление представитель американского ведомства сделал в пятницу.

Речь идет о санкциях, связанных с делом Скрипалей. Их опубликуют 27 августа, передает РИА Новости слова представителя Госдепа. Он уточнил, что санкции вступят в силу сразу после публикации.

Напомним, новые санкции предусматривают запрет на поставки товаров двойного назначения в Россию. Также санкции направлены на запрет экспорта технологий и товаров, которые связаны со сферой национальной безопасности США. Причина ввода санкций – отравление Скрипалей в Солсбери. Великобритания обвинила в происшествии Россию, Москва отвергла обвинения.

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