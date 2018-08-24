Экс-глава Ростехнадзора Северо-Запада рассказал следствию о месте хранения 500 млн рублей по делу о мошенничестве Суд продлил ему арест до декабря

Обвиняемый в мошенничестве бывший глава Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорий Слабиков рассказал следствию о том, где находятся 500 млн рублей, имеющие отношение к уголовному делу. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе уточнили, что Дзержинский районный суд Петербурга продлил Слабикову арест до 11 декабря. Слабиков просил суд избрать меру в виде домашнего ареста, подчеркнув, что признал вину и дал показания.

Кроме того, по ходатайству следователя суд изменил меру пресечения для дочери Слабикова Елены. Она будет находиться под домашним арестом также до 11 декабря. В пресс-службе отметили, что Слабикова признала вину по всему объему обвинения и раскаялась.

Напомним, Григория Слабикова и его дочь задержали в мае этого года. Бывшего главу Ростехнадзора по Северо-Западу обвиняют в мошенничестве на 4,7 млрд рублей. В июле стало известно, что Слабиков признал вину.