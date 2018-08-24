ЦБ назначил финансовым омбудсменом Юрия Воронина С июня он был советником Набиуллиной

Банк Росси назначил советника главы ЦБ Юрия Воронина главным финансовым омбудсменом. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда регулятора Сергея Швецова.

Главного финансового уполномоченного назначал совет директоров Центробанка. Ранее, с июня, Юрий Воронин занимал пост советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Отметим, служба уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в досудебном порядке рассматривает споры потребителя и финансовой компании до 500 тыс. рублей. Омбудсмен рассматривает случаи, в которых пострадавшим выступает потребитель. Закон о службе омбудсмена приняли в июне текущего года. Обращение к уполномоченному будет бесплатным обязательным перед подачей иска в суд.