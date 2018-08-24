Все новости

24.08.18 / 18:46 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ назначил финансовым омбудсменом Юрия Воронина

С июня он был советником Набиуллиной

Банк Росси назначил советника главы ЦБ Юрия Воронина главным финансовым омбудсменом. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда регулятора Сергея Швецова.

Главного финансового уполномоченного назначал совет директоров Центробанка. Ранее, с июня, Юрий Воронин занимал пост советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Отметим, служба уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в досудебном порядке рассматривает споры потребителя и финансовой компании до 500 тыс. рублей. Омбудсмен рассматривает случаи, в которых пострадавшим выступает потребитель. Закон о службе омбудсмена приняли в июне текущего года. Обращение к уполномоченному будет бесплатным обязательным перед подачей иска в суд.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,226 seconds.