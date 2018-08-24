Mail.Ru и Alibaba, Силуанов и просьба ЦБ. Итоги пятницы

В пятницу стало известно, что Mail.Ru Group и Alibaba начали переговоры о создании совместного предприятия. Центробанк РФ попросил предоставить ему право на блокировку сайтов без суда. Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заверил, что правительство не планирует менять налоговую нагрузку на бизнес в ближайшее время. Между тем, финансовым омбудсменом стал Юрий Воронин.

Mail.Ru Group и Alibaba Group начали переговоры о создании совместного предприятия. По данным СМИ, третий партнер – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

ЦБ попросил предоставить ему право на блокировку сайтов без суда. Всего регулятор хочет блокировать четыре вида ресурсов.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует менять налоговую нагрузку на бизнес в ближайшие годы. По его словам, государство намерено поддерживать интересные инвестпроекты.

Советник главы ЦБ Юрий Воронин стал главным финансовым омбудсменом. Его назначал совет директоров Центробанка.