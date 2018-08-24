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24.08.18 / 14:45 Новости / Россия и мир

У жителя Крыма при обысках нашли компоненты для изготовления взрывчатки

Завели уголовное дело по факту изготовления взрывчатых веществ

При обысках в квартире жителя Крыма нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. Крымчанина задержали по подозрению в изготовлении и продаже взрывчатки, сообщает в пятницу региональное управление ФСБ.

Мужчину 25 лет задержали сроком на два месяца. По факту обнаружения в его доме «компонентов для изготовления взрывного устройства с многочисленными поражающими элементами» возбудили уголовное дело, передает ТАСС. Статья о незаконном изготовлении взрывчатки предполагает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Петербурге к пяти годам колонии приговорили Евгения Ефимова, который изготавливал взрывчатку для подрыва в Казанском соборе. Теракт планировали совершить 17 декабря 2017 года, однако участников задержали за несколько дней до этого. Ефимов вину признал.

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