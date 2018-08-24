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24.08.18 / 09:51 Новости / Петербург и Ленобласть

До 2023 года уборку на КАД Петербурга будет проводить «Росдорстрой»

Компания уже выигрывала этот тендер в 2014 и 2016 годах

До 2023 года за уборку Кольцевой автодороги, а также за ее содержание будет отвечать новгородское АО «Производственное объединение «Росдорстрой». Об этом стало известно накануне.

Сумма контракта составит 9,2 млрд рублей. Он рассчитан на срок с 2019 до 2023 года. В условиях тендера – размещение временных ограничений на дороге, эвакуация авто, ликвидация незаконных съездов с КАД, а также уборка дороги.

«Росдорстрой» подал единственную заявку на конкурс. Ранее в июле общественная организация Нижнего Новгорода «СтопКартель» указала ФАС на нарушения в условиях тендера. Заказчик, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», установил излишние требования для участия в закупке. Антимонопольное ведомство потребовало устранить нарушения.

Отметим, «Росдорстрой» выигрывал аналогичные тендеры в 2014 и 2016 годах. Также компания имеет несколько контрактов на содержание трасс в Ленобласти: А114 Вологда – Тихвин — трасса «Кола» в Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах, М10 «Россия» в Тосненском районе, Р21 «Кола» во Всеволожском, Кировском, Воллховском и Лодейнопольском районах и другие.

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