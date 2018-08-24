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24.08.18 / 14:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленобласть подписала инвестсоглашений в области сельского хозяйства на 7 млрд рублей

Это позволит создать 300 рабочих мест

Фото АБН

Накануне на выставке «Агрорусь-2018» Ленинградская область подписала инвестиционных соглашений в области сельского хозяйства на общую сумму порядка 7 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

В пресс-службе уточнили, что всего регион подписал шесть инвестсоглашений. Власти рассчитывают, что реализация этих проектов позволит создать на селе более 300 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Ленобласть собирается в 10 раз нарастить производство сыров в регионе. Так, ООО «Галактика» намерена вложить порядка 400 млн рублей в разработку технологии и производство сыров. В свою очередь КФХ «Брод» планирует инвестировать в создание линии по производству сыров около 300 млн рублей. Предполагается, что производства общей мощностью до 6 тыс. тонн в год появятся в Гатчинском и Лужском районах.

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