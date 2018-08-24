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24.08.18 / 15:00 Новости / Петербург и Ленобласть

В 2018 году Ленобласть выделила 1,5 млрд рублей на оборудование школ региона

И 330 млн рублей - на обновление учебных заведений

Власти Ленинградской области выделили более 1,5 млрд рублей на специальное оборудование и материально-техническое оснащение школ региона в этом году. Об этом в пятницу сообщили в областном правительстве.

При этом на обновление образовательных учреждений было направлено 330 млн рублей. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в следующем году власти планируют расширить программу реновации школ, выделив на их обновление 450 млн рублей.

Накануне стало известно, что новую школу построят в Новом Девяткино. Площадь участка под учебное заведение составляет около 2,6 га. Проектирование школы уже включили в программу на 2019 год, а строительство запланировано на 2020-2023 годы.

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