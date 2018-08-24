Московская биржа закрылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2 279,76, РТС - 1 064,46

Московская биржа в пятницу закрылась на повышении. Индекс МосБиржи повысился на 0,87% и составил 2 279,76 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,96% до 1 064,46 пунктов.

По прогнозам Анны Кокоревой, замдиректора аналитического департамента Альпари, в понедельник индексы попробуют продолжить рост, но все будет зависеть от новостного фона. Аналитики предполагают, что индекс МосБиржи проведет торги в диапазоне 2260-2280 пунктов, индекс РТС – в диапазоне 1045-1065 пунктов.