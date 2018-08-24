Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет «Промсвязьбанка» В числе кандидатов оказались Силуанов и заместители Шойгу

Правительство выдвинуло список кандидатов в наблюдательный совет «Промсвязьбанка». Соответствующее распоряжение кабинет министров опубликовал в пятницу.

В число кандидатов вошли заместители министра обороны Алексей Криворучко и Татьяна Шевцова, министр финансов Антон Силуанов, его заместители Леонид Горин и Алексей Моисеев, глава Федерального казначейства Роман Артюхин, а также зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Кроме того, в совет могут войти замглавы Федерального казначейства Эли Исаев, начальник отдела управления Росимущества Матвей Гегешко и начальник отдела департамента министерства финансов Захар Сабанцев.

Напомним, на базе «Промсвязьбанка» правительство решило создать опорный банк для операций по гособоронзаказу и ряду государственных контрактов. Ранее, в декабре 2017 года Банк России заявил о введении временной администрации в компании. Банк перешел под санацию ЦБ из-за некачественного капитала и некачественного кредитования собственников.