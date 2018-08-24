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24.08.18 / 22:04 Новости / Россия и мир

«Победа», «Россия» и Utair подали заявки на прием иностранных пилотов

Не распределенная квота на иностранных пилотов составляет 377 человек

аэрофлот самолет

Росавиация получила заявки от авиакомпаний «Победа» и «Россия» (входят в группу «Аэрофлот»), а также от авиакомпании Utair на прием иностранных пилотов. Сообщение об этом появилось в пятницу на сайте ведомства.

Кроме того, заявку подало АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». В Росавиации уточнили, что в настоящий момент не распределенная квота на иностранных пилотов составляет 377 человек.

Добавим, российские авиакомпании могут брать на работу иностранцев в качестве пилотов с 2014 года. Общая квота составляет 200 человек в год. При этом если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции переносятся на следующий год. В прошлом году в «Аэрофлоте» сообщали о массовом оттоке российских командиров воздушных судов в Азию. Чтобы сократить дефицит кадров, авиакомпания повысила пилотам зарплату, а также объявила о наборе военных пилотов.

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