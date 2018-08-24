Очевидцы сообщили о пожаре в здании Центробанка в Москве Очаг возгорания находится на верхнем этаже

На Неглинной улице в центре Москвы загорелось здание Центробанка России. Об этом в пятницу сообщили очевидцы в социальных сетях.

К слову, это ЦБ. И он горит. pic.twitter.com/AD077U0UYa — Camila Gracheva (@camilagrrr) 24 августа 2018 г.



В региональном ГУ МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на одном из верхних этажей административного здания на Неглинной улице, 12, передает РИА Новости. На место происшествия направлено 26 пожарных расчетов.

Между тем, в ЦБ подтвердили, что горит главное здание регулятора, пишут «Ведомости». В пресс-службе добавили, что это локальное возгорание, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Обновление: В ГУ МЧС сообщили, что в 20:57 на площади 30 кв. м пожар ликвидирован, передает «Интерфакс».

Добавим, Центробанк РФ был учрежден в 1990 году. В настоящий момент ЦБ возглавляет Эльвира Набиуллина.