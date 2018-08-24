Прокуратура Петербурга проверяет заводы Toyota и Nissan из-за вспышки гепатита А Особенно столовые

Прокуратура Петербурга устроила проверку на автозаводах Toyota и Nissan из-за сообщений о вспышке гепатита А. Об этом в ведомстве сообщили накануне.

Прокуратура проверит, соблюдаются права работников автозаводов в сфере питания. По результатам проверки ведомство обещает предпринять меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне о случаях госпитализации с диагнозом «гепатит А» с заводов Nissan и Toyota в Петербурге написала «Фонтанка». После этого информацию подтвердил Роспотребнадзор по Петербургу. Ведомство сообщило, что случаи заболеваемости зафиксировали еще в начале августа, но подтвердили их только к концу месяца. Причиной болезни, по данным Роспотребнадзора, стали столовые предприятий. Кейтеринг осуществляет компания MFC Foods.