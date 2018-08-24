На улице Чехова в Петербурге появилась репродукция картины Пикассо «Любительница абсента»

На одном из домов на улице Чехова в Петербурге появилась репродукция картины «Любительница абсента» Пабло Пикассо. Об этом стало известно в пятницу.

Репродукцию разместила художница Ульяна Полоз. Она опубликовала фотографию с работой на стене дома 1/12 на своей странице в Instagram.

Добавим, «Любительница абсента» была написана Пикассо в 1901 году. С 1948 года оригинал картины хранится в Эрмитаже. Картина находится в коллекции Французской живописи XIX-XX вв. Она был передана из Государственного музея нового западного искусства.