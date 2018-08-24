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24.08.18 / 15:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В районах интенсивной жилой застройки Ленобласти хотят запустить школьные автобусы

Пилотный проект могут реализовать в 2019 году

В районах интенсивной жилой застройки в Ленинградской области, в которых еще не построены социальные объекты, могут запустить школьные автобусы. Об этом в пятницу сообщили в региональном правительстве.

В пресс-службе пояснили, что такие автобусы необходимы в районах, которые уже заселены, однако школы в них еще не построены. В таком случае детей до ближайших учебных учреждений должны доставлять школьные автобусы.

Отмечается, что пилотный проект власти могут запустить в 2019 году. Добавим, в настоящий момент в Ленобласти курсируют более 340 школьных автобусов. Их услугами пользуются около 7 тыс. детей. Ранее в правительстве региона сообщили, что в этом году направили порядка 1,5 млрд рублей на материально-техническое оснащение школ.

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