Силуанов: налоговую нагрузку на бизнес не повысят По словам Белоусова, бизнес добровольно готов участвовать в проектах по инфраструктуре, экологии, цифровизации

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует менять налоговую нагрузку на бизнес в ближайшие годы. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с предпринимателями, где обсуждался «план Белоусова».

Как уточнил Силуанов, государство планирует поддерживать инвестиционные проекты, которые интересны и правительству, и бизнесу «без всякого давления на бизнес». По словам советника президента Андрея Белоусова, бизнес готов участвовать в проектах таких направлений, как инфраструктура, экология, цифровизация. «Ни о каких обязательных действиях по заталкиванию бизнеса в такие проекты речи не идет», — передает слова Белоусова РБК.

Напомним, встреча проводилась в связи с предложением Белоусова об изъятии с металлургических и химических предприятий сверхприбыли. О нем стало известно в начале августа. Белоусов полагал, что у компаний следует изъять порядка 0,5 трлн рублей, так как налоговая нагрузка на них сильно меньше, чем на нефтегазовую отрасль. Средства предлагалось направить на исполнение майских указов президента. В РСПП отреагировали на инициативу Белоусова отрицательно, предупредив о том, что бизнес может столкнуться с кризисом платежеспособности.