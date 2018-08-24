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24.08.18 / 18:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов: налоговую нагрузку на бизнес не повысят

По словам Белоусова, бизнес добровольно готов участвовать в проектах по инфраструктуре, экологии, цифровизации

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Фото АБН

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует менять налоговую нагрузку на бизнес в ближайшие годы. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с предпринимателями, где обсуждался «план Белоусова».

Как уточнил Силуанов, государство планирует поддерживать инвестиционные проекты, которые интересны и правительству, и бизнесу «без всякого давления на бизнес». По словам советника президента Андрея Белоусова, бизнес готов участвовать в проектах таких направлений, как инфраструктура, экология, цифровизация. «Ни о каких обязательных действиях по заталкиванию бизнеса в такие проекты речи не идет», — передает слова Белоусова РБК.

Напомним, встреча проводилась в связи с предложением Белоусова об изъятии с металлургических и химических предприятий сверхприбыли. О нем стало известно в начале августа. Белоусов полагал, что у компаний следует изъять порядка 0,5 трлн рублей, так как налоговая нагрузка на них сильно меньше, чем на нефтегазовую отрасль. Средства предлагалось направить на исполнение майских указов президента. В РСПП отреагировали на инициативу Белоусова отрицательно, предупредив о том, что бизнес может столкнуться с кризисом платежеспособности.

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