Суд арестовал главу службы материально-технического снабжения петербургского метрополитена по делу о контрафакте До 25 сентября

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил взять под стражу начальника службы материально-технического снабжения СПб ГУП “Петербургский метрополитен” Дениса Руденко, которого обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 25 сентября. Добавим, Руденко просил избрать домашний арест.

По версии следствия, в конце 2015 года будучи главным инженером службы специальных сооружений метрополитена Руденко вместе с генеральным директором АО “МК “Дизель-Энерго” Алексеем Лазаревым и другими неустановленными лицами обманом заключили договор подряда между СПб ГУП “Петербургский метрополитен” и ООО “Дизельзипсервис”. Согласно договоренностям, подрядчик должен был модернизировать четыре дизель-генератора холодильников воздуха. Стоимость работ по договору составила порядка 32,75 млн рублей.

После этого якобы был заключен договор между “Дизельзипсервис” и производственным объединением “Дизель-Энерго”. Последнее должно было изготовить охладители воздуха. Следствие считает, что вместо этого обвиняемые нашли восемь агрегатов, которые были выданы за охладители воздуха нужных марок, однако их эксплуатация могла привести к поломке дизель-генераторов.

Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга отпустил Алексея Лазарева под залог в 2 млн рублей. О мере пресечения в виде залога ходатайствовало ГСУ СК по Петербургу.