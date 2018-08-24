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24.08.18 / 08:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На фестивале «Университета детей» в Петербурге откроется «Университет мемологии»

При поддержке «Лентача»

На фестивале «Университета детей» «Научный пикник», который пройдет 2 сентября в Юсуповском саду, откроется «Университет мемологии». Об этом организаторы сообщили накануне.

Проект поддерживает паблик «Лентач». Сотрудники «Лентача» обещают, что помогут ученикам разобраться в истории, систематике и морфологии интернет-мемов. Занятия пройдут в Большом шатре мастер-классов в 16:00 и в 18:00. По окончании курса «Университет мемологии» обещает выдавать дипломы.

Отметим, фестиваль стартует в 12:00. Помимо «Университета мемологии», пришедшие смогут посетить лекторий с участием главного редактора образовательного проекта Arzamas, научные интерактивы и многое другое. Билет для детей в возрасте от четырех лет стоит 500 рублей, взрослый билет – 500 рублей. За одного взрослого и двоих детей придется заплатить 1300 рублей. Возрастное ограничение 0+.

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