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24.08.18 / 17:51 Новости / Петербург и Ленобласть

В пятницу закончится ремонт Володарского моста в Петербурге

Это на два дня раньше, чем планировалось

Фото АБН

В пятницу, 24 августа, дорожники завершат ремонт Володарского моста. Открытие движения было запланировано на 17:00, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт завершат на два дня раньше. С 6 августа на мосту меняли асфальт.

Отметим, 8 августа ГАТИ сделала замечание ФКУ Упрдор «Северо-Запад» из-за ремонта Вантового моста. Работы попросили остановить на время ремонта Володарского моста. Однако 17 августа ремонт Большого Обуховского моста возобновили.

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