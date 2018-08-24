В пятницу закончится ремонт Володарского моста в Петербурге Это на два дня раньше, чем планировалось

В пятницу, 24 августа, дорожники завершат ремонт Володарского моста. Открытие движения было запланировано на 17:00, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Ремонт завершат на два дня раньше. С 6 августа на мосту меняли асфальт. Отметим, 8 августа ГАТИ сделала замечание ФКУ Упрдор «Северо-Запад» из-за ремонта Вантового моста. Работы попросили остановить на время ремонта Володарского моста. Однако 17 августа ремонт Большого Обуховского моста возобновили.