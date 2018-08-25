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25.08.18 / 14:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Абрамович сократил свою долю в «Первом канале» на 4%

До 20%

Бизнесмен Роман Абрамович сократил свою долю в «Первом канале» на 4%. Об этом в субботу сообщил начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексей Павлов.

Доля предпринимателя уменьшилась до 20%, передает РБК. Сумма сделки и покупатель неизвестны. Представители Абрамовича, пресс-служба «Первого канала» и возможного покупателя «Национальной медиа группы» не ответили на запрос издания.

Напомним, в июне Роскомнадзор заявил о намерении Абрамовича снизить своб долю в «Первом канале». Причина – получение предпринимателем гражданства Израиля, из-за которого он теперь не может владеть более 20% российского СМИ. Источники сообщили, что покупателем выступит «Национальная медиа группа». Она владела 25% телеканала.

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