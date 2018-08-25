Число электромобилей в России выросло до 2,5 тыс. машин Больше всего в Приморском крае

Число электромобилей в России выросло до 2,5 тыс. машин. Об этом в субботу сообщили аналитики «Автостат».

Они представили данные на 1 июля текущего года. Более 70% из электромобилей являются Nissan Leaf. Автомобилей этой модели в России 1,8 тыс. единиц. Затем по популярности идет Mitsubishi i-MiEV — 294 машин, далее следует Tesla Model S – 202 авто.

Самое большое количество электромобилей находится в Приморском крае – 586 машин. Москва – вторая по количеству электромобилей. Там 369 машин. В Хабаровском крае – 244 электрокара.

Отметим, в I полугодии 2018 года продажи электрокаров в России увеличились на 79,3% год к году. За указанный период продали 52 автомобиля. Самая популярная модель — Nissan Leaf. Продано 24 авто этой модели.