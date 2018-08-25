ГУ МЧС по Петербургу пообещало ливень в ночь на воскресенье

ГУ МЧС по Петербургу пообещало ливень в ночь на воскресенье. Соответствующий прогноз ведомство опубликовало в субботу.

Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов по Цельсию, а днем поднимется до +19…+21 градуса. По информации ведомства, днем в воскресенье в Петербурге будет небольшой дождь. Скорость ветра составит 2-6 м/с.

Отметим, синоптики обещали дождливые выходные в Ленинградской области. При этом, температура воздуха в воскресенье днем должна составить +17…+22 градусов. На востоке региона воздух прогреется до +25 градусов.